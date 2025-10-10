Gemeente Veendam presenteert sluitende begroting 2026

VEENDAM – De primitieve begroting 2026 van de gemeente Veendam laat een overschot zien van afgerond € 120.000,-. Ook het financieel meerjarenperspectief laat een positief saldo zien met in 2029 een verwacht positief saldo van rond de € 240.000,-. Op maandag 3 november 2025 bespreekt de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2026, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2029. Ook de Najaarsrapportage staat op de agenda. De Najaarsrapportage laat een voordelig saldo zien van afgerond € 3.000.000,-
Financieel perspectief
Het komend jaar blijft het college zich volop inzetten om de inhoudelijke ambities uit het coalitieakkoord 2023–2026 te realiseren en de dienstverlening aan de inwoners op peil te houden. Wel zijn er zorgen over de rijksmiddelen. Wethouder Henk Jan Schmaal van financiën: “Hoewel de vooruitzichten voor de rijksmiddelen op papier positief lijken, blijven er zorgen. Veel van de extra middelen die gemeenten ontvangen zijn incidenteel, terwijl de taken die uitgevoerd moeten worden juist structureel zijn. Dat zorgt voor spanning in de begroting. Ook de ontwikkelingen binnen het jeugd- en Wmo-domein vragen blijvende aandacht.”
Onzekerheid blijft
Hoewel Veendam een financieel gezonde gemeente is met een sterke economische positie en goede perspectieven, blijft de toekomst onzeker. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Om te kunnen blijven werken aan een toekomstbestendig Veendam en onze ambities waar te maken, is het belangrijk dat het Rijk gemeenten voldoende middelen verstrekt, niet alleen incidenteel maar vooral structureel. We blijven de landelijke ontwikkelingen kritisch volgen, waarbij de samenwerking met de VNG in de lobby richting het Rijk van groot belang is. Voor de uitvoering van onze gemeentelijke taken zijn voldoende middelen essentieel.”
Gemeenteraad
De programmabegroting 2026, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2029 en de Najaarsrapportage 2025 worden op maandag 3 november 2025 besproken in de gemeenteraad.
Bron: Gemeente Veendam
Catharina Glazenburg