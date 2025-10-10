Gezelligheid op de najaarsmarkt in Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Ondernemersvereniging Musselkanaal organiseerde de jaarlijkse Winkelweek. Vandaag was de tweede najaarsmarkt.
De Winkelweek in Musselkanaal begon donderdag 2 oktober met een grote kermis. Blikvanger daar is de zweefmolen van 40 meter hoog.
Vandaag was aan de Marktstraat de tweede grote najaarsmarkt. Daar was het gezellig druk. Onder een heerlijk zonnetje wisten veel bezoekers de markt en de grote kermis op het Diemerplein te vinden. Voor wie het traject niet twee keer kon of wou lopen reed er een treintje. De groep Toen en Nu verzorgde de muzikale omlijsting.
Zaterdag is de laatste dag van de kermis. De winkelweek wordt afgesloten met een fakkeloptocht van de Christelijke muziekvereniging Amicitia en MsK Gym. Vertrek om 19.00 uur vanaf de Kerkstraat. Om 19.30 uur vuurwerk bij het Spoordok. Vanaf 21.00 uur is er Piraten Power Hour bij De Gelegenheid.
Bron: Ondernemersvereniging Musselkanaal
Foto’s: Catharina Glazenburg