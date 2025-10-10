Gezond eten was nog nooit zo lekker en betaalbaar met Appeltje Eitje – Groninger Editie

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 10 oktober 07.30 uur door Stefan van der Gijze

VANDAAG WAT ZON, WEEKEND GROTENDEELS GRIJS

Vandaag beginnen we vrij aardig en komt de zon er goed bij. In de loop van de middag wordt het aandeel bewolking weer groter en krijgt de zon het lastiger. Wel blijft het droog en stijgt de temperatuur naar ongeveer 17 graden en dat is aan de zachte kant. De wind waait meest matig met een windkracht 3 uit het noordwesten.

Vanavond en vannacht overheerst de bewolking en kan het wat nevelig zijn. Door de bewolking wordt het niet kouder dan 12 graden met maar weinig wind.

Het weekend verloopt grotendeels grijs met soms wat motregen en wordt het niet veel warmer dan 15 of 16 graden. Het is daarbij rustig weer met slechts een zwakke tot matige noordwestenwind.

Na het weekend verloopt de maandag nog bewolkt, vanaf dinsdag verschijnen ook meer opklaringen en wordt het door een noordoostenwind wat frisser overdag met temperaturen rond 13 of 14 graden. Ook de nachten worden wat kouder, maar lijkt bewolking de afkoeling toch wat in de weg te zitten.