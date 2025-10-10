Gezond eten was nog nooit zo lekker en betaalbaar met Appeltje Eitje – Groninger Editie

OLDAMBT, REGIO – Gezond koken hoeft helemaal niet ingewikkeld of duur te zijn. Dat willen tien Groningse gemeenten, waaronder de gemeente Oldambt, samen met het Diabetes Fonds laten zien met de campagne Appeltje Eitje – Groninger Editie. Inwoners krijgen toegang tot recepten, handige tips en leuke activiteiten waarmee gezond eten een stuk makkelijker én leuker wordt.
Waarom Appeltje Eitje?
Steeds meer mensen vinden het lastig om gezond te eten. Veel mensen denken dat verse en gezonde producten duurder zijn, de ongezonde keuzes lijken dan vaak het goedkoopst en het makkelijkst. De gevolgen zijn zichtbaar:
- In Groningen heeft 60% van de inwoners overgewicht, hoger dan het landelijke gemiddelde van 50%.
- In de gemeente Oldambt ligt dit percentage zelfs op 67%.
- Overgewicht vergroot de kans op diabetes type 2 aanzienlijk. In de provincie Groningen hebben bijna 40.000 inwoners diabetes (6,8%).
Met Appeltje Eitje willen we laten zien dat gezond eten niet alleen mogelijk is, maar ook gemakkelijk, betaalbaar en lekker kan zijn.
Wat krijgen inwoners?
Met Appeltje Eitje – Groninger Editie kunnen inwoners rekenen op:
- Recepten die passen bij elk budget: een speciaal Groninger receptenboek, boordevol gezonde en betaalbare gerechten.
- Inspiratie in je mailbox: een maandelijkse nieuwsbrief met praktische tips en recepten.
- Snelle inspiratievideo’s: diëtist Neeke van het Diabetes Fonds deelt op de socials in korte filmpjes hoe je makkelijk en voordelig gezond kunt inkopen.
- Leuke activiteiten in de buurt: zoals supermarktsafari’s waarin je leert slimme keuzes te maken tijdens het boodschappen doen.
Samen aan de slag
De campagne startte op 10 oktober in Winschoten met een supermarktsafari bij de Plus. Diëtist Neeke liet wethouder Erich Wünker, gemeente Oldambt, zien dat gezond en betaalbaar inkopen doen in de supermarkt helemaal niet ingewikkeld of duur hoeft te zijn. Door gezonde en slimme keuzes te maken bespaarden ze zelfs zo’n 4 euro op de boodschappen voor de avondmaaltijd. De komende maanden volgen meer activiteiten in verschillende Groningse gemeenten.
Met Appeltje Eitje wordt gezond en betaalbaar koken écht appeltje-eitje.
Doe je ook mee? Schrijf je gratis in.
Bron en foto’s: Gemeente Oldambt
Catharina Glazenburg