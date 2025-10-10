HISTER brengt nieuw nummer uit met Arnold Veeman

OUDESCHANS – Op 31 oktober 2025 komt de nieuwe single ‘Roemte’ van HISTER (uit Oudeschans) samen met Arnold Veeman uit. Het is een nummer waarbij de band even terug is gekropen in het oude jasje toen Michel en Merel nog met z’n tweeën waren.

Arnold Veeman zat in 2023 in de jury van het Grunneger Laidjesfestival en zag daar HISTER (toen nog een duo) voor het eerst. Ze wonnen, mede door een positieve stem van Veeman en toen hij die avond thuis kwam na het festival was hij zo enthousiast over het idee van een rockduo met bas en drums dat hij zijn studio in dook en niet veel later een heel nieuw nummer af had.

Hij stuurde het naar Merel en Michel en die waren meteen razend enthousiast. ‘Perfect voor ons!’ Tijdens de eerste Komt Goud met HISTER show in het der Aa-Theater speelden ze het nummer live met z’n drieën waarbij Veeman de derde stem zong.

Daarna bleef het een tijdje stil. Tot HISTER de studio in ging om een nieuw album op te nemen en er aan het eind wat tijd over bleef. ‘Waarom niet bas en drums van Roemte opnemen?’, stelde Michel voor. Dat lukte, maar de opname van het nummer bleef vervolgens een tijdje op de plank liggen. Eerst moest natuurlijk het album Duuster uitgebracht worden. Toch bleef het idee om iets met het nummer te doen altijd op de achtergrond aanwezig.

Begin van dit jaar doken ze daarom nog een keer de studio in, nu met z’n drieën, en samen met Fiebo Scholtens van StAD achter de knoppen maakten ze het nummer echt af.

Extra speciaal is dat het ook in een zeer kleine oplage uitkomt op cassette single. Op kant B staat als extraatje een live versie van het nummer ‘Glin in hakken’, opgenomen in Vera in april van dit jaar.

Bron: HISTER

Catharina Glazenburg