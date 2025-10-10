Hobby Horse Pompoen Yump bij Manege Driesporen

ONSTWEDDE – Op zondag 19 oktober wordt bij Manege Driesporen de Hobby Horse Pompoen Yump georganiseerd.
Het evenement vindt plaats van 15.00 tot 17.00 uur en staat in het teken van sport en recreatie met stokpaardjes. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor verschillende onderdelen, waaronder een barrel race. Voor wie geen stokpaardje heeft, is er de mogelijkheid een tegen een kleine vergoeding te lenen.
Het evenement staat open voor alle leeftijden en richt zich op iedereen die plezier wil beleven aan deze activiteit. Tijdens de middag is de kantine geopend.
Aanmelden kan via WhatsApp bij Jan Heino: 06-27027649. Bij inschrijving wordt gevraagd de leeftijd van de deelnemer door te geven.
Bron: Freerk Boskers
Catharina Glazenburg