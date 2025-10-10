Huib en Corina de Jongh winnen tuincheque bij NK Tegelwippen

WINSCHOTEN – Huib en Corina de Jongh uit Winschoten krijgen een tuincheque van de gemeente Oldambt. Zij deden mee aan een actie van het NK Tegelwippen. Inwoners van onze gemeente konden tegels uit hun tuin verwijderen, die vervangen door planten en vervolgens een foto opsturen naar de gemeente Oldambt. Wethouder Jurrie Nieboer overhandigde de cheque aan de prijswinnaars.
NK Tegelwippen
Het NK Tegelwippen is een landelijke competitie van gemeenten om zo veel mogelijk tegels te vervangen door groen. Ook de gemeente Oldambt doet mee aan deze landelijke campagne. Doel van de campagne is om Nederland klimaatbestendiger te maken, aantrekkelijker voor insecten en koeler op warme dagen.
Waarom tegelwippen?
Minder tegels betekent meer ruimte voor planten, vogels, insecten en het opvangen van regenwater. Daarmee help je niet alleen de natuur, maar maak je ook je eigen omgeving mooier en beter bestand tegen extreem weer. Iedere inwoner kan bijdragen – van een paar tegels tot een hele tuin.
Tegeltaxi: gratis tegels laten ophalen
Inwoners van de gemeente Oldambt die hun tegels verwijderden uit hun tuin konden de tegels gratis laten afhalen door de gratis Tegeltaxi van de gemeente. Daar werd veel gebruik van gemaakt.
Bron: Gemeente Oldambt
Catharina Glazenburg