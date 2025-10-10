Inzameling van hygiënische hulpgoederen voor oorlogsvluchtelingen door Luiers voor Lesbos

ONSTWEDDE, MUSSEL, BLIJHAM – Luiers voor Lesbos is een hulpactie voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlogen en ellende in diverse brandhaarden in de wereld. De hulp bestaat uit het verstrekken van goederen die het hardst nodig zijn. Zo is er tot en met 31 oktober een inzameling van hygiënische hulpgoederen. Inleverpunten in onze regio zijn te vinden bij Dineke Bessembinders in Onstwedde, Anja Strockmeijer in Mussel en Elma Nobbe in Blijham.

De inzameling betreft in dit geval hygiëneproducten, in het bijzonder luiers in de maten 4, 5 en 6, billendoekjes, sudocreme, maandverband en incontinentiemateriaal. “Het moet gaan om gesloten verpakkingen. Open pakken en losse luiers kunnen we niet accepteren. Ook aan herbruikbare luiers, herbruikbaar maandverband en incontinentiemateriaal is geen behoefte”, vertelt Dineke Bessembinders. De inzameling is al even aan de gang en duurt tot en met 31 oktober. “Daarna gaan de goederen van alle drie de inzamelpunten naar het landelijk distributiecentrum.”

Luiers voor Lesbos

De naam van de actie Luiers voor Lesbos is een naam die al vijf jaar wordt gebruikt, maar die inmiddels eigenlijk de lading niet meer dekt. Het gaat om veel meer hulpgoederen dan alleen luiers en om veel meer landen. Ook vluchtelingen op de Griekse eilanden Samos en Kos, in Athene en in landen als Bosnië, Syrië, Libanon en Oekraïne worden voorzien van de broodnodige hulpgoederen.

Deze hulpactie is een initiatief van Christian Refugee Relief. Deze organisatie wordt volledig gerund door vrijwilligers. Aangezien donaties bestaan uit fysieke producten, kan er van deze donaties niks aan de strijkstok blijven hangen. Alles wat wordt ingezameld, komt daadwerkelijk terecht bij mensen die vanwege oorlogen en geweld ontheemd en op de vlucht zijn.

Dineke Bessembinders, Anja Strockmeijer en Elma Nobbe zijn drie van de vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor dit werk. Waarom doen zij dit? “Persoonlijk voel ik het als een morele plicht om iets te doen voor mensen die het zo zwaar hebben. Het voelt als een kleine moeite.”



De inzamelpunten van Luiers voor lesbos in de regio zijn te vinden aan de Jabbingelaan 20 in Onstwedde, aan de Schapendrift 27 in Mussel en aan het Kochspad 1 in Blijham. Ook is het mogelijk om te doneren, dan schaft Luiers voor Lesbos zelf de gewenste hulpgoederen aan.

Meer informatie over deze hulpactie is te vinden op de website www.luiersvoorlesbos.nl .

Bron: Ten Have Tekst

Catharina Glazenburg