Kom ook een herfstbloemstuk maken

STADSKANAAL – Zit je op de basisschool en hou jij van knutselen en van de herfst? Dan mag je dit niet missen! Tijdens de herfstvakantie kun je in de bibliotheek van Stadskanaal samen met de juffen van Groei & Bloei een supermooi herfstbloemstuk maken.
Je gaat aan de slag met kastanjes, pompoenen, dennenappels, lampionnetjes en nog veel meer herfstspulletjes. Alles ligt al voor je klaar — je hoeft dus niks mee te nemen en het kost ook niets. En het allerleukste: wat jij maakt, mag je lekker mee naar huis nemen!
Woensdag 22 oktober
Van 14.00 tot 16.30 uur
Bibliotheek Stadskanaal
Neem gerust één van je ouders, een broer of een zus mee om te helpen of mee te kijken.
Maar let op: er kunnen maar 25 kinderen meedoen, dus geef je snel op via de website van de bibliotheek.
Wees er dus snel bij, want vol = vol!
Bron: Hans Schuman, voorzitter Groei en Bloei Stadskanaal
Catharina Glazenburg