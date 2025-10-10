Korte politieberichten uit de grensstreek Duitsland

DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Tussen 25 september en 29 september is aan de Burgstraße/Le Pieux Weg een bank vernield. Het onderste gedeelte is compleet weggebroken. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

