DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Tussen 25 september en 29 september is aan de Burgstraße/Le Pieux Weg een bank vernield. Het onderste gedeelte is compleet weggebroken. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg