Muzikale ode voor Sandra Beckerman door Kira Dekker

VEENDAM, APPINGEDAM – De Veendamse singer-songwriter Kira Dekker, bekend van onder andere The Voice, zingt op zaterdag 11 oktober op de parkeerplaats aan de Westersingel in Appingedam een lied dat ze geschreven heeft als ode aan SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Het optreden is onderdeel van de campagne Beloon Sandra die de populariteit van Beckerman als strijder voor de Groningse belangen moet omzetten in stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober.
‘Ik werk graag mee aan de campagne Beloon Sandra omdat zij dat echt verdient’, licht Dekker toe. ‘Voor haar inzet rond de gaswinning, maar ook bij de schimmelwoningen, de vakantieparken en de zoutwinning. Sandra is echt helemaal wat een activist moet zijn en die hebben we heel hard nodig in de Tweede Kamer.’
Onlangs streed Sandra nog voor de kapotte lift in de flat waar Kira woont. Na een zware operatie moest Kira met erg veel pijn kruipend via de trap bij haar huis komen omdat de lift van het wooncomplex kapot was. Sandra zag een bericht hierover op social media en kwam direct in actie, waardoor het herstel van de lift door Acantus niet 10 dagen meer duurde, maar een dag na de actie geregeld was.
Vanaf 12 uur zijn SP’ers met de rode SP-partytent present aan de Westersingel in Appingedam en treedt Kira Dekker rond 12.30 uur op. Ook Sandra Beckerman is aanwezig om met mensen in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden.
Bron en foto’s: SP Groningen
Catharina Glazenburg