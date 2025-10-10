Opname kerkdienst vanuit de Hervormde Evangelisatie Jeruël in Vledderveen te beluisteren bij RTV Westerwolde

Foto: Catharina Glazenburg
- CG - Radio Westerwolde

RTV WESTERWOLDE –  RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 12 oktober zenden we een opname van zondag 5 oktober vanuit de Hervormde Evangelisatie Jeruël in Vledderveen uit.

Voorganger: Ds. Lagendijk

Schriftlezing: Psalm 15

Thema: “Wie mag in Gods nabijheid verkeren, vier antwoorden uit de Hemel”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 12 oktober uitgezonden en maandagavond 13 oktober om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.

Catharina Glazenburg

Bron: Gert Wubs

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.