Opname kerkdienst vanuit de Hervormde Evangelisatie Jeruël in Vledderveen te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 12 oktober zenden we een opname van zondag 5 oktober vanuit de Hervormde Evangelisatie Jeruël in Vledderveen uit.
Voorganger: Ds. Lagendijk
Schriftlezing: Psalm 15
Thema: “Wie mag in Gods nabijheid verkeren, vier antwoorden uit de Hemel”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 12 oktober uitgezonden en maandagavond 13 oktober om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Catharina Glazenburg
Bron: Gert Wubs