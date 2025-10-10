Sloop woningen Rozenhof Oude Pekela gestart

Foto: Gemeente Pekela
- CG - Gemeente Pekela

OUDE PEKELA – Donderdag is woningcorporatie Acantus begonnen met de sloop van 27 woningen aan de Rozenhof in Oude Pekela.

Samen met oud-bewoners werd kort stilgestaan bij dit bijzonder en weemoedig moment en werden herinnering opgehaald aan hun oude huis en de straat.

Aan de Rozenhof komen 30 nieuwe woningen: 23 gezinswoningen en 7 levensloopbestendige woningen. De woningen worden comfortabel, energiezuinig en klaar voor de toekomst. Volgens Acantus wordt het een fijne buurt waar mensen van alle leeftijden zich thuis kunnen voelen.

Zie: www.acantus.nl

Bron: Gemeente Pekela

Catharina Glazenburg

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.