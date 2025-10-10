Ter Apel stemt in de middeleeuwse geboorteplek van het dorp

TER APEL – Museum Klooster Ter Apel is een bijzondere stemlocatie tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.
Linea recta vanuit het stemhokje ontspannen in de kruidentuin? Of een kaarsje branden in de oude kerk om je stem kracht bij te zetten? Op woensdag 29 oktober 2025 kan het. e Kapittelzaal van het kloostermuseum doet dan dienst als stemlokaal van de gemeente Westerwolde. Met een stem- of kiezerspas is de toegang tot het hele museum gratis.
Zo mooi stem je nergens
Ter Apel ontstond bij een klooster met een geschiedenis die teruggaat tot de 13e eeuw. Het gebouw is een van de 100 belangrijkste rijksmonumenten van Nederland. Sinds de jaren 70 is het een museum.
En nu dus ook: een stemplek voor de inwoners van Ter Apel. Maar met een kiezerspas zijn ook mensen van buiten de gemeente welkom om de eeuwen letterlijk te voelen. Trek voor of na het stemmen een habijt aan, neem plaats op de stoel van de prior of hoor de stilte vanaf een stromatrasje op de slaapzolder.
Bron: Bas Sijpkes
Foto’s: Joop van Putten
Catharina Glazenburg