TFC de Windhappers organiseert ATB tocht in Sellingen

SELLINGEN – TFC de Windhappers organiseert op zondag 26 oktober de jaarlijkse Westerwolde ATB tocht in en rond de bossen van Sellingen.
Er worden weer twee routes uitgezet waaruit gekozen kan worden; 30 km en 50 km met onderweg twee verzorgingsposten. De routes liggen er uitstekend bij en zal het fietsen door dit prachtige natuurgebied weer genieten worden.
De start is tussen 9:00 en 10:00 uur bij de voetbalkantine aan de G. Buwaldaweg 37 in Jipsingbourtange. Voorinschrijving is mogelijk via Fietssport.nl.
Kleed- en douchegelegenheid is aanwezig.
Bron: Marja van der Scheer
Catharina Glazenburg