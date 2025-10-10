Van afstand tot aansluiting met het 50e Binnenwerkteam

SELLINGEN – Een bijzondere mijlpaal voor Staatsbosbeheer: het 50ste permanente Binnenwerkteam is een feit. En laat dat nou net ons team in Sellingen zijn!

Binnenwerk werd in 2016 opgericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans te geven. Want, zoals ons provinciehoofd het treffend zei: “De arbeidsmarkt heeft een afstand tot heel veel mensen. Binnenwerk draait dat om door te kijken naar wat iemand wél kan. Zo versterken we niet alleen elkaar, maar ook het groen”.

Kwaliteitsslag in natuurbeheer

De Binnenwerkteams doen heel veel werk waar wij niet aan toe komen. Het landschap van Westerwolde is heel kleinschalig en divers. Dat vraagt soms net om een andere aanpak en bij voorkeur handmatig werken. Ze hebben afgelopen anderhalf jaar al heel veel verschillende werkzaamheden verricht: oude rasters verwijderd, bankjes opgeknapt, de schaapskooi geverfd, de kabouterpalen netjes in de verf gehouden, het maaien van de wandelpaden, bruggetjes herstellen en heel veel snoeiwerkzaamheden. En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Doordat we deze werkzaamheden nu in eigen beheer kunnen uitvoeren, kunnen we een kwaliteitsimpuls geven aan het gebied. Bijvoorbeeld paden maaien als het nodig is en niet wanneer het volgens de afspraak met de aannemer weer moet. Ook doordat we met de handen werk kunnen verrichten, hoeft er niet altijd een grote, zware machine aan te pas komen. Het team helpt ook met maaien in kwetsbare terreinen, waardoor je beter maatwerk kan leveren. Moet een hoek met bloeiende planten nog even blijven staan, dan komen ze later weer terug.

Vakmanschap

Je ziet de collega’s zich ontwikkelen in ons vakmanschap. Ze hebben al verschillende opleidingen gevolgd. Bijvoorbeeld werken met de bosmaaier en de motorkettingzaag. Ieder op zijn/haar eigen niveau. Dit jaar zijn er ook een aantal gestart met de opleiding medewerker natuur, water en recreatie bij DC Terra. Daarnaast ondersteunen ze ons in datgene waar ze goed zijn. Zo is er een collega die onwijs veel natuurkennis heeft en ons ondersteunt met inventarisaties.

Officieel tekenmoment

Het team in Sellingen is in maart 2024 gestart. Dat bevalt zo goed, dat het nu een permanent team is geworden. Elk jaar is er een tekenmoment waarop tijdelijke contracten omgezet worden naar permanent. Omdat team Westerwolde het 50ste team is, werd deze ondertekening in Sellingen gevierd. In totaal zijn er nu 58 teams actief bij Staatsbosbeheer waarvan één team pandgebonden is. Zij werken in ons hoofdkantoor in Amersfoort. Alle andere teams zijn verbonden aan beheerteams. In Groningen werken er in het Lauwersmeer, Westerkwartier en Duurswold & Oldambt ook Binnenwerkteams.

Bron: Jelka Vale, Staatsbosbeheer

Catharina Glazenburg