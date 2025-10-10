Veiligheidsdag Museumplein; wachtrijen bij hulpdiensten

VEENDAM – De gemeenten Veendam, Midden -Groningen en Pekela tekenden vrijdagmiddag voor de organisatie van de Veiligheidsdag op het Museumplein in Veendam. Dit in het kader van de landelijke Week van de Veiligheid.
Wat doet u als er brand uitbreekt? Hoe herkent u een drugslab? Wat moet u doen bij een hartstilstand? De antwoorden kregen de vele bezoekers op deze middag. Bezoekers maakten op een laagdrempelige manier kennis met aspecten van veiligheid en weerbaarheid.
Brandpreventie
Er werden tips gegeven over brandpreventie en reanimatie. Er kon een kijkje worden genomen in een drugslab. Hoe gaan cybercriminelen te werk. En kon je meer over sporenonderzoek door de Forensische Opsporing van de politie.
Jongerenwerkers
Wijkagenten, boa’s, brandweerlieden, jongerenwerkers, defensiemedewerkers en hulpverleningsorganisaties waren aanwezig om vragen te beantwoorden.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg