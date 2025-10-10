Video Burgemeestersontbijt in Sellingen

SELLINGEN – In de kantine van het gemeentehuis in Sellingen schoof burgemeester Jaap Velema aan bij leerlingen van CBS De Zaaier uit Vlagtwedde voor het jaarlijkse Burgemeestersontbijt. Ook wethouder Wietze Potze was aanwezig.
Het ontbijt is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt, een landelijke actie die aandacht vraagt voor het belang van een gezond begin van de dag. In totaal doen dit jaar 239 burgemeesters in Nederland mee door samen met basisschoolleerlingen te ontbijten.
In Sellingen stond de tafel vol met fruit, brood en zuivelproducten, en werd er volop gepraat en gelachen. De burgemeester nam de tijd om met de leerlingen in gesprek te gaan over wat zij ’s ochtends eten en vertelde ook wat er bij hem zelf op tafel staat.
Video: Malou Vos