Auto’s en motor botsen in Ter Apel en Heiligerlee

TER APEL, HEILIGERLEE – Vanmiddag vonden in Ter Apel en Heiligerlee aanrijdingen plaats.
Om kwart voor één botsten op de kruising Sellingerstraat- Boslaan in Ter Apel twee auto’s tegen elkaar. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Een van de voertuigen raakte ernstig beschadigd.
Om iets voor twee uur vond op de Provincialeweg in Heiligerlee een aanrijding tussen een motor en een personenauto plaats. De motorrijder werd in een ambulance gecontroleerd. Het is niet bekend of vervoer naar een ziekenhuis noodzakelijk was.
Catharina Glazenburg