Bellingwolde JO11 kroont zich tot kampioen na overtuigende zege op ASVB

BELLINGWOLDE – Zaterdagochtend heeft Bellingwolde JO11 een prestatie van formaat geleverd. In de beslissende wedstrijd tegen ASVB wist het team met een overtuigende 5-1 overwinning het kampioenschap binnen te slepen. De jonge talenten toonden veerkracht, spelplezier en een ijzersterke tweede helft.
De wedstrijd begon met een schrikmoment: ASVB kwam al vroeg op voorsprong. Maar Bellingwolde liet zich niet uit het veld slaan. Slechts twee minuten later was het Angelo die met een knappe actie zijn tegenstander passeerde en van afstand de gelijkmaker binnenschoot: 1-1. Na rust kwam Bellingwolde JO11 pas echt op gang. Joey bracht zijn team op voorsprong met een schot dat de keeper niet onder controle kreeg en tussen de benen door liet glippen: 2-1. Kort daarna was het Niek die de marge vergrootte naar 3-1 met een beheerst doelpunt. Jason tekende voor de 4-1 met een geplaatst schot in de verre hoek, waarmee de spanning definitief uit de wedstrijd verdween. Het slotakkoord was voor Noortje en Levi, die met een fraaie combinatie de verdediging van ASVB uiteen speelden. Levi schoot op doel, de keeper zat er nog aan, maar Noortje was alert en tikte de rebound binnen: 5-1.
Met deze klinkende overwinning stelde Bellingwolde JO11 het kampioenschap veilig. De spelers vierden het feest uitbundig met hun trainers, ouders en supporters. Een prachtige afsluiting van de eerste fase waarin teamspirit, inzet en plezier centraal stonden. Enkele statistieken: Bellingwolde verzamelde in 6 wedstrijden alle 18 punten. 53 keer werd het doel van de tegenstander gevonden, slechts 6 keer werd een tegentreffer genoteerd.
Bron en foto’s: Lidy de Boer
