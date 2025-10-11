Bezoekers luisteren geboeid naar lezing Eric van der Burg in Ter Apel

TER APEL – Op uitnodiging van ondernemers van de Industrieweg Ter Apel, Park Management ’t Heem en de gemeente Westerwolde was voormalig staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg gisteravond te gast in ’t Spiekerhûs in Ter Apel.
Van der Burg verzorgde een boeiende lezing over de huidige politieke verhoudingen en de geopolitieke situatie in de wereld. Tijdens de avond was er ook ruimte voor vragen vanuit het publiek, wat zorgde voor een levendige en inhoudelijke discussie.
De bijeenkomst trok belangstellenden uit de regio. Namens de gemeente Westerwolde waren wethouders Giny Luth en Henk van der Goot aanwezig.
De organisatie kijkt terug op een geslaagde en leerzame avond, waarin actuele thema’s en wereldontwikkelingen centraal stonden.
De foto’s van de bijeenkomst zijn gemaakt door Gretha Heikens.
Catharina Glazenburg