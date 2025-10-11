Brandweer rukt twee keer uit naar de Zwaagsterweg in Scheemda

SCHEEMDA – De brandweer is vannacht twee keer in korte tijd uitgerukt naar de Zwaagsterweg in Scheemda.
Kort na middernacht werd brand gemeld in een woning aan de Zwaagsterweg in Scheemda. Daar bleek brand in de cv ketel te zijn. De brandweer had het vuur snel onder controle.
De tweede melding was om kwart over drie. Toen bleek aan dezelfde straat een minikraan in brand te staan. De machine kan als verloren worden beschouwd. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van deze brand.
Bron: RTV Noord
Catharina Glazenburg