Eredienst in hervormde kerk Bourtange

BOURTANGE – De kerkenraad van de Nederlands Hervormde Kerk te Bourtange nodigt u uit voor de eredienst van 12 oktober a.s., waarin prop. H.J. van der Wal uit Groningen hoopt voor te gaan. De dienst begint om 19.00 uur.
De Schriftlezingen komen uit: Zacharia 14 (toekomst voor Jeruzalem) en Johannes 7: 37-39 (‘En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals het Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’, vs. 37-38).
Na afloop van de dienst drinken we nog een kop koffie in de kerk. U bent u van harte welkom!
Graag tot a.s. zondag!
Bron: De kerkenraad
Catharina Glazenburg