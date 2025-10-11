Hof van Sellingen viert de Blues

SELLINGEN – Op zondag 19 oktober van 14.00 tot 17.00 uur staat Hof van Sellingen helemaal in het teken van Blues & Rock.
De band Colour Blind zorgt voor een heerlijke middag vol meeslepende bluesklanken en stevige rockritmes. Met hun authentieke sound, soulvolle zang en pure spelplezier brengen de muzikanten de sfeer van de Amerikaanse bluesclubs naar het hart van Sellingen. Verwacht een mix van tijdloze klassiekers en eigen interpretaties – muziek die je raakt, swingt en een glimlach op je gezicht tovert.
De middag vindt plaats in de gezellige ambiance van Hof van Sellingen, waar muziek, sfeer en gastvrijheid samenkomen.
De toegang is gratis, dus iedereen is van harte welkom om te komen genieten van een middag vol live muziek, gezelligheid en een vleugje nostalgie.
Zondag 19 oktober 14.00 – 17.00 uur Hof van Sellingen Gratis entree
Kom langs, neem vrienden mee en beleef de blues!
Bron: Johan Eitens
Catharina Glazenburg