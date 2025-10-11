Klaverjasseizoen 2025/2026 bij v.v. Westerwolde van start

VLAGTWEDDE – Vrijdagavond 10 oktober jl. vond de /eerste klaverjasavond van het seizoen bij de v.v. Westerwolde plaats. Totaal 31 personen wisten deze avond de weg naar de kantine op sportpark De Barlage te vinden, hetgeen voor de eerste speelavond een mooi aantal betekende. Wel waren er hierdoor drie zgn. staande nummers.
Toen rond de klok van 23.00 uur de balans kon worden opgemaakt, bleek dat Reina Sagel de meeste punten bij elkaar had gekaart. Zij was een van de negen deelnemers die deze avond een score boven de 5000 punten wisten te realiseren. Met 5532 punten ging zij met de eerste prijs naar huis. Tweede werd Andries Huisinga met 5291 punten en op de derde plaats eindigde Willie Huls met een totaal van 5249 punten. De gemiddelde score van deze eerste speelavond was 4579 punten, 24 punten hoger dan het gemiddelde van het gehele vorige seizoen.
De volgende klaverjasavond van de v.v. Westerwolde vindt plaats op vrijdag 7 november en ook dan wordt er om 19.30 uur in de kantine op De Barlage gestart.
Bron en foto’s: HJ Pleiter
