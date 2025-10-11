Kleurrijk Westerwolde vierde diversiteit in Sellingen

SELLINGEN – Op zaterdag 11 oktober vierden inwoners van de gemeente Westerwolde de diversiteit tijdens Kleurrijk Westerwolde, een feestelijke dag in het teken van Coming Out Day. Onder het motto “Ik ben wie ik ben – Wij zijn wie wij zijn” stond Sellingen in het teken van saamhorigheid, respect en inclusie.
Samen vieren wie we zijn
De dag begon om 10.00 uur bij het gemeentehuis in Sellingen, waar wethouder Giny Luth de regenboogvlag hees als symbool van openheid en acceptatie.
Daarna verplaatste het programma zich naar het Hof van Sellingen, waar bezoekers genoten van koffie met gebak en een kleurrijke informatiemarkt. Verschillende lokale organisaties en initiatieven waren aanwezig om met bezoekers in gesprek te gaan over diversiteit en inclusie.
Wethouder Giny Luth benadrukte tijdens haar toespraak het belang van verbondenheid: “Met Kleurrijk Westerwolde willen we laten zien dat verschillen er mogen zijn en dat we samen werken aan een gemeenschap waarin iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt. Laten we diversiteit neerzetten als kernwaarde van onze samenleving.”
Een gemeente voor iedereen
In Westerwolde wordt het belangrijk gevonden dat iedereen zichzelf kan én durft te zijn – ongeacht afkomst, leeftijd, overtuiging of achtergrond. Juist die verschillen maken de gemeenschap sterker. “Westerwolde is van én voor iedereen,” aldus Luth.
Feestelijke afsluiting
De informatiemarkt bij Hof van Sellingen stond in het teken van ontmoeting en verbinding. Bezoekers konden verhalen delen, kennismaken met lokale organisaties en samen vieren dat Westerwolde een plek is waar iedereen welkom is.
Meer informatie: www.westerwolde.nl/kleurrijk-westerwolde
Foto’s: Johannes Velthuis
Catharina Glazenburg