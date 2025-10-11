DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Tussen donderdag 22.00 en vrijdag 6.15 uur zijn aan de Auf der Herrschwiese met een steen de etalageruiten van een kiosk ingegooid. Voor zover men kan nagaan is er niets gestolen. De schade bedraagt 200 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen 05931-9490.
Niederlangen
Tussen 27 september en gisteren is op een camping aan de Laterfähr een poging gedaan om bij in totaal drie caravans in te breken. In één geval wist de nog onbekende dader zich vermoedelijk toegang tot de caravan te verschaffen. Of er goederen zijn gestolen, is nog niet met zekerheid vastgesteld. Aan alle caravans is lichte schade ontstaan. Mogelijke getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931-9490.
Haren
Vrijdag werd de brandweer rond 17.45 uur gealarmeerd voor een brand in een leegstaand gebouw aan de Forststraße in de wijk Wesuwe. Toen de eerste brandweerlieden arriveerden, stond het gebouw al in lichterlaaie. De vrijwillige brandweerkorpsen van Haren en Rütenbrock rukten met in totaal acht voertuigen en 40 brandweerlieden uit naar de brand. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart. De omvang van de schade is nog niet definitief vastgesteld. Mogelijke getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren via 05932-72100.
Weener
Een 43-jarige motorrijder raakte vrijdag rond 16:55 uur ernstig gewond bij een verkeersongeval op de kruising van de Rostocker Straße en de B436. Volgens de eerste bevindingen sloeg een 25-jarige automobiliste linksaf vanaf de Rostocker Straße de B436 op richting Bunde. Ze zag de motorrijder over het hoofd die over de B436 van Bunde richting Weener reed. De motorrijder raakte bij de aanrijding ernstig gewond.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg