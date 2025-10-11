Met De Zonnebloem naar het klompenmuseum in Eelde

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 11 oktober 06.30 uur door Stefan van der Gijze

GRIJS EN GRAUW

Het is dit weekend veelal bewolkt en het weer kent weinig andere kleuren dan de kleur grijs. Soms kan er wat motregen vallen en zitten de middagtemperaturen een beetje vast op 15 of 16 graden. Veel wind staat er niet, die is veelal zwak tot matig uit het westen tot noordwesten.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met een drupje motregen. Het koelt door de bewolking nauwelijks af tot ongeveer 12 graden en waaien doet het amper.

Morgen is het weer een kopie van de zaterdag met veel bewolking, soms wat motregen en temperaturen rond 15 of 16 graden en een matige noordwestenwind.

Na het weekend houden we dit weertype nog wel even vast met veel bewolking en soms even een knipoog van de zon. Er blijft kans op een drupje motregen en ook in de temperaturen van 15 of 16 graden veranderd weinig.