Met De Zonnebloem naar het klompenmuseum in Eelde

ALTEVEER, ONSTWEDDE, VLAGTWEDDE – De afdeling Alteveer-Onstwedde-Vlagtwedde van De Zonnebloem organiseerde op donderdagmiddag 9 oktober een busreis naar Eelde: een bezoek aan het Internationaal Klompenmuseum, waar klompen tot leven komen! Ze waren met 39 deelnemers en 5 vrijwilligsters. Hieronder het verslag van Els Wakker:
Wij werden hartelijk ontvangen door het enthousiaste team van het klompenmuseum en begonnen met koffie of thee met een gebakje erbij. Daarna hebben wij ons verdeeld in 3 groepen, in 3 verschillende ruimtes. De ene groep kreeg uitleg over het klompen maken, wat een vakwerk liet de vrijwilliger ons zien!
Een andere groep liep naar een ruimte waar heel veel verschillende soorten klompen te zien waren, sommige klompen waren net schoenen, sierlijk en kleurrijk.
In de derde ruimte werd een film vertoond over het ambacht van het klompen maken.
Voor de toch wat oudere deelnemers was dit heel mooi om te zien, ook werden diverse vragen gesteld.
Het was een gezellige middag! Om 17.15 uur vertrokken we weer huiswaarts met onze behulpzame en goedgemutste chauffeur Albert. En dankzij de liftbus van Deiman Tours kunnen ook deelnemers die moeite hebben met traplopen toch mee op reis!
Tekst en foto’s: Els Wakker
