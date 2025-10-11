Muziekvereniging Voorwaarts Veendam presenteert: Nieuw Talent Orkest Veendam

VEENDAM – Altijd al een blaas- of slagwerkinstrument willen leren bespelen? Bij het Nieuw Talent Orkest Veendam kan het! Het NTO is een muziekproject voor jongeren en volwassenen van alle niveaus. Ervaring is niet nodig – iedereen kan meedoen! Het doel: in tien weken kennismaken met muziek, in een gezellige en ontspannen sfeer, samen met andere enthousiaste deelnemers.
De eerste repetitie is op vrijdag 9 januari 2026 onder leiding van dirigent Guus Pieksma, bij Muziekvereniging Voorwaarts Veendam.
Guus is initiatiefnemer van het Nieuw Talent Orkest (Nij Talent Orkest) uit Sneek. Na deze eerste avond neemt dirigent Freddy Stuiver het dirigeerstokje over.
Deelnemers krijgen een leen-instrument, muziekboek en lessenaar, en leden van het harmonieorkest begeleiden je stap voor stap.
De repetities zijn wekelijks op vrijdagavond. Het traject wordt feestelijk afgesloten met een slotconcert eind maart, waarin je kunt laten zien wat je hebt geleerd.
Locatie: Schippersstraat 30, Veendam
Meer info & aanmelden: nto. www.voorwaartsveendam.nl
Doe mee en ontdek het plezier van samen muziek maken!
Bron: Peter Panneman
Catharina Glazenburg