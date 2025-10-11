Najaarsmarkt in centrum Veendam

VEENDAM – Vandaag was in het centrum van Veendam een najaarsmarkt te bezoeken.
In het centrum waren gezellige kramen opgesteld en ook diverse ondernemers stonden met hun producten buiten. “We zien dat dergelijke markten veel bezoekers op de been brengen” aldus de promotiemanager van Veendam.
De kramen stonden verdeeld over het hele centrum. Op het Veenlustplein, Raadhuisplein en het hoge gedeelte van het Museumplein stonden kramen maar ook in de Kerkstraat en op de Promenade.
Bron en foto’s: Peter Panneman
Catharina Glazenburg