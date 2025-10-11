Nieuwe inwoners maken kennis met Veendam

VEENDAM – Zaterdagmorgen organiseerde de gemeente Veendam een rondrit voor nieuwe inwoners.
Uitgenodigd waren inwoners die sinds 5 maart 2025 in de gemeente zijn komen wonen. De betreffende inwoners waren persoonlijk uitgenodigd en werden zaterdagochtend verwelkomd in de ontvangsthal van het gemeentehuis in Veendam.
Na een rondrit door Veendam maakten de nieuwe inwoners in de raadzaal van het gemeentehuis kennis met het gemeentebestuur en de raadsleden. Aansluiting werd er een presentatie gegeven over de gemeente Veendam en de raadzaal.
Er hadden zich 73 personen aangemeld voor de rondrit. De nieuwe inwoners komen uit diverse gemeenten.
Bron/foto: Peter Panneman
Catharina Glazenburg