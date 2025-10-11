Onstwedder Boys verliest thuis van Fc Assen

ONSTWEDDE – In hun vierde klasse wist de ploeg van trainer Harold Molanus de punten niet in eigen huis te houden. Fc Assen bleek te sterk en won verdiend met 0-3.
Door Gert Meulman
De Onstwedders begonnen goed aan de competitie en behaalden zes punten uit drie gespeelde wedstrijden. Uit werd er gewonnen bij Glimmen en thuis werden de drie punten behaald tegen HSC. Vorige week in de uitwedstrijd bij SVBO bleken de Barger Oostervelders met 4-1 te sterk.
Vanmiddag op de prachtige Boskamp bleek de Fc uit Assen ook een maatje te groot. De ploeg van Molanus speelde te slordig, waardoor het merendeel van de ballen niet goed aankwamen en volgens clubgrensrechter Jan Reints zou er veel sneller gehandeld moeten worden met de bal. Kwa veldspel deden de Onstwedders weinig onder voor de Assenaren. Alleen ging de mannen uit de TT-stad veel beter om met de mogelijkheden en daarbij kwam dat spits Dennis Koster een hele goede dag bleek te hebben. Hij scoorde alle drie de goals, schoot nog een keer op de lat en miste er ook nog een paar.
Door deze uitslag blijft de ploeg van Molanus in de middenmoot, waarbij in het programmablad de terechte wens van het meedoen om de bovenste plekken door het moment nog even wat getemperd werd. Volgende week is er een bekerprogramma en de week erna spelen de Boys uit Onstwedde bij het nog puntloze SGV in Schildwolde.
Tekst en foto’s: Gert Meulman
