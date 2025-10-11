Schaatsgroep De Polderputten viert 45-jarig jubileum

TER APEL – Vandaag vierde Schaatsgroep De Polderputten haar 45-jarig bestaan. In het gebouw van de ijsvereniging aan de Hanetangerweg kwamen oud-leden en huidige leden samen om dit bijzondere jubileum te vieren.
Aan de hand van oude krantenartikelen, wedstrijduitslagen en talloze foto’s maakten de aanwezigen een reis door het rijke schaatsverleden van de vereniging. Ook waren de verschillende tenues te bewonderen die in de loop der jaren zijn gedragen.
Op een van de foto’s zijn Roelof Elling, Boele Jeuring, Jan Heins en Geert Herbers te zien. Geert Herbers heeft de Elfstedentocht volbracht per fiets, te voet en op de schaats, waarvoor hij een speciale oorkonde ontving. Roelof Elling en Boele Jeuring reden de tocht respectievelijk drie en twee keer. Jan Heins is de tel inmiddels bijna kwijt; hij schaatst al zijn hele leven lange afstanden en heeft er inmiddels minstens 45 gereden, inclusief de alternatieve Elfstedentochten. Volgens Jan zijn die alternatieve routes minstens zo zwaar, al blijft de sfeer van de echte Elfstedentocht nergens te evenaren.
Er werd volop herinnerd aan mooie momenten, met gesprekken tussen oud-teamgenoten en trainers. Onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers werd het een gezellige en nostalgische middag.
Als afsluiting stond er een spannende schaatspubquiz op het programma, waarmee de feestelijke dag op sportieve wijze werd afgerond.
Foto’s: André Dümmer
Catharina Glazenburg