Struunroute Westerwolde: Ontdek het onverwachte op 11 en 12 oktober

WESTERWOLDE – Op zaterdag 11 en zondag 12 oktober opent Westerwolde opnieuw haar deuren voor de Struunroute, een inspirerende ontdekkingsreis langs unieke winkels, ateliers en galeries in het Oost Groningse landschap.
Van 11.00 tot 18.00 uur kunnen bezoekers zich laten verrassen door een gevarieerd aanbod van antiek, kunst, woondecoratie en curiosa.
De Struunroute is inmiddels een geliefde traditie in de regio. Twee keer per jaar in het voorjaar en het najaar zetten ondernemers in en rond plaatsen als Bourtange, Onstwedde, Wedde, Smeerling en Sellingen hun deuren open. Deelnemers presenteren niet alleen hun vaste assortiment, maar zorgen tijdens de route ook voor speciale acties, demonstraties en extra gezelligheid.
Wat de Struunroute bijzonder maakt, is de combinatie van authentieke winkels en het karakteristieke landschap van Westerwolde. Bezoekers kunnen de route zowel per auto als per fiets volgen en onderweg genieten van de rust, ruimte en gastvrijheid van de streek.
Dit najaarsweekend belooft extra speciaal te worden verrassende vondsten en inspirerende gesprekken voor bezoekers.
Deelnemende adressen zijn onder andere:
Hof van Sellingen – Sellingen
BourtanChez – Bourtange
De Rode Jager – Wedde
Ine’s Bakschuur – Wedde
Smeerling Antiek & Restauratie – Smeerling
Kunstschilder Geert Schreuder – Onstwedde
Meer informatie over de route, deelnemende winkels en de folder is te vinden via:
Nieuwe deelnemers gezocht
De organisatie van de Struunroute verwelkomt ook graag nieuwe deelnemers met een passie voor antiek, kunst of woondecoratie. Ondernemers die willen aansluiten bij de volgende editie kunnen contact opnemen via de website of de Facebook-pagina van de Struunroute.
Datum en tijd:
Zaterdag 11 en zondag 12 oktober 2025
Van 11.00 tot 18.00 uur
Locatie:
Diverse winkels en ateliers in Westerwolde
Contact & informatie:
Website: https://antiekroute.wordpress.com/
Bron: Johan Eitens, Hof van Sellingen
Catharina Glazenburg