Volle bak bij de bingo in De Schaapsberg

MUSSELKANAAL – De bingo in De Schaapsberg was gisteravond weer een groot succes.
Gisteravond organiseerde de Ondernemersvereniging Musselkanaal in het kader van de winkelweek weer een bingo-avond. De bingo was met 240 deelnemers volledig uitverkocht.
De presentatie was in handen van Agnes de Jong en Gerrie Stubbe. De prijzen, die beschikbaar waren gesteld door lokale ondernemers, werden uitgedeeld door Frank Westen. De hoofdprijs bestond uit een waardebon van 400 euro.
De winkelweek wordt vanavond afgesloten met een fakkeloptocht met medewerking van Musselkanaal Gym en Christelijke muziekvereniging Amicitia. Vertrek is om 19.00 uur bij de Kerkstraat. Zij gaan naar het Spoordok, waar om 19.30 uur een grote vuurwerkshow begint. Er is kermis en vanaf 21.00 uur Piraten Power Hour bij De Gelegenheid.
Foto’s/info: Jacob Musch
Catharina Glazenburg