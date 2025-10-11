Westerwolde speelt zondagmiddag in en tegen Gasselternijveen

GASSELTERNIJVEEN – Voor haar vierde competitiewedstrijd dit seizoen reist de selectie van Westerwolde en haar begeleiding andermaal af naar Drenthe. In Gasselternijveen wacht de plaatselijke elf die waarschijnlijk met niet al te veel plezier terugkijkt op het laatste treffen in eigen huis tegen de Vlagtwedders.

In november 2024 werd op een regenachtige zondagmiddag een overduidelijke 5 – 0 nederlaag geleden. Omdat het team van de nieuwe trainer Gert Sterken deze competitie nog niet wist te winnen, zullen de Nieveners vast en zeker alles in het werk stellen nu wel de drie punten in eigen huis te houden. Aan Westerwolde de taak om dit te voorkomen, om zodoende in het spoor van koploper Buinen te blijven.

Met het voortzetten van het vertoonde spel in de eerste drie wedstrijden van het seizoen en met daarbij hopelijk het iets beter benutten van de vele uitgespeelde kansen dan in die wedstrijden het geval was, moet het voor de Vlagtwedders mogelijk zijn ook komende zondagmiddag de ongeslagen status door te trekken. Verschillende uitgangspunten voor beide teams dan ook die waarschijnlijk garant zullen staan voor een boeiend treffen in Gasselternijveen.

Gasselternijveen

Gasselternijveen wist dit seizoen dus nog niet te winnen, maar verloor ook nog niet de voorbije drie weken. Kortom, zowel tegen Bareveld, Veelerveen als Drieborg werd er gelijk gespeeld. Met drie punten uit drie wedstrijden en een doelsaldo van 4 – 4 neemt de thuisploeg van komende zondagmiddag momenteel de achtste plaats op de ranglijst in.

Westerwolde

Westerwolde heeft twee punten meer en ook twee doelpunten meer gescoord dan de tegenstander van zondagmiddag. Met vijf punten uit drie duels en een doelsaldo van 6 – 4 nemen de mannen van trainer Mark Kruize op de huidige ranglijst de derde plaats in. Voor handhaving in de top van het klassement is winnen in en tegen Gasselternijveen zonder meer noodzakelijk. En met het nodige enthousiasme en een portie optimale inzet zal men ook nu in het Drentse land vast en zeker geen slecht figuur slaan.

De wedstrijd

Scheidsrechter bij Gasselternijveen – Westerwolde is Ruben van Klinken uit Nieuw-Weerdinge, die in januari 2024 door de KNVB werd verkozen tot scheidsrechter van het jaar. De wedstrijd op sportpark De Hunze, in de nabijheid van het Hunzepark in Gasselternijveen, begint om 14.00 uur. Ook nu is er weer de hoop dat veel supporters van Westerwolde zullen afreizen naar Gasselternijveen om aldaar de Westerwolders door hun aanwezigheid weer de nodige steun te bieden. Gelukkig is de weersvoorspelling voor komende zondagmiddag stukken beter dan vorig jaar het geval was. En dat is mooi meegenomen voor de trouwe aanhang van de komende zondag waarschijnlijk niet in het rood spelende Vlagtwedders.

Bron: HJ Pleiter

Catharina Glazenburg