Zes aanhoudingen in onderzoek naar geweldpleging Hoofdstraat Emmen

EMMEN – De politie heeft inmiddels zes aanhoudingen verricht in het onderzoek naar een geweldpleging op 13 september in de Hoofdstraat in Emmen. Daarbij raakten drie mannen van 20, 20 en 19 jaar gewond, nadat ze ogenschijnlijk uit het niets werden belaagd door een groep personen.
Eerder al maakte de politie bekend dat er aanhoudingen waren verricht. Zo werd op 15 september een 17-jarige jongen uit Emmen aangehouden. Een dag later werden twee jongens van 16 en 17 jaar uit Emmen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Op dat moment werden meer aanhoudingen niet uitgesloten.
Nieuwe aanhoudingen
In het vervolgonderzoek zijn nog drie aanhoudingen verricht. Op 19 september werd een 17-jarige jongen uit Emmen aangehouden. Op 24 september hield de politie een 17-jarige jongen uit Emmen aan en op 9 oktober is nog een 18-jarige jongeman uit Emmen aangehouden. Met die laatste aanhouding heeft de politie nu alle mogelijke betrokkenen in beeld gekregen. Nieuwe aanhoudingen worden vooralsnog niet meer verwacht, tenzij er nieuwe omstandigheden in het onderzoek naar boven komen.
Vervolging
De verdachten zijn na hun aanhouding verhoord. Ze zitten allemaal niet meer vast. De 18-jarige jongen die op 9 oktober is aangehouden, is op vrijdag 10 oktober voorgeleid en zijn voorarrest is onder voorwaarden geschorst. De zes jonge mannen blijven allemaal verdachte. De recherche gaat nu verder met het onderzoek, dat uiteindelijk bij het Openbaar Ministerie wordt neergelegd. Het OM gaat uiteindelijk over de vervolging van de verdachten.
Bron: Politie Drenthe
Catharina Glazenburg