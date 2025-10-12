Autocross-spektakel als afsluiting van autosportseizoen in Ter Apel

TER APEL – Het is voor vele autocross coureurs inmiddels een traditie geworden. Na een lang autocross seizoen zullen een zeer groot aantal deelnemers uit heel Nederland en Duitsland op zondag 19 oktober a.s. het asfalt in Ter Apel betreden in het autosportstadion “De Polderputten” in Ter Apel, dat normaliter in gebruik is voor het Nederlandskampioenschap Ovalracing. Voor vele autocrosscoureurs die normaliter alleen hun wedstrijden rijden op zand en/of kleibanen, is het een unieke kans om hun kunnen eens op het veel snellere asfalt te laten zien.
De organiserende Noord Nederlandse Ovalracing heeft ook dit jaar weer een gevarieerd autosportprogramma kunnen samenstellen voor deze autocross-dag. Met de combinatie van verschillende klasses waarin licht contact is toegestaan tussen de auto’s met een groot spektakel gehalte, zoals de Bangerstox, Rodeoklasse en hoge snelheden en spannende gevechten in de Vrije Standaard, Standaard 2000, Toerwagenklasse en Sprinters.
Als afsluiter van deze spectaculaire autosportmiddag heeft de organisatie ook dit jaar weer een Caravanrace als slotstuk van de dag ingevoerd. Een wedstrijd onder kunstlicht waarin de laatst rijdende combinatie van crossauto met caravan met de grote trofee naar huis gaat. Voor de liefhebbers van spektakel een race die je niet mag missen!!
Ook de diverse Standaardklasses staan altijd garant voor veel spektakel. Zo wordt er gestreden in de Standaardklasse 1400cc, 1600cc en 2000cc met enorm grote deelnemersvelden. In de diverse plaatsing manches zullen de coureurs moeten knokken om een felbegeerde startplek in de finale te veroveren, waarin de 25 beste coureurs gaan uitmaken wie deze autocrossdag op hun naam gaan zetten.
Op en top getunede bolides vinden we terug in de Toerwagenklasse, Vrije Standaard en de Sprinters. Hoge snelheden en spannende gevechten zijn dan ook gegarandeerd in deze spectaculaire klasses.
Bij de Bangerstox en Rodeoklasse is onderling contact tussen de deelnemende auto’s toegestaan. Er zal in deze beide klasses weer een enorm groot deelnemersveld aan de start verschijnen. Deze coureurs hebben ontzettend veel lef en zullen ongetwijfeld hun auto’s op deze laatste wedstrijd van het seizoen niet sparen. Dat zorgt ongetwijfeld voor sensationele races.
De races starten om 11.30 uur in het autosportstadion “De Polderputten” in Ter Apel. Alle klasses zullen twee manches strijden, waarna voor alle klasses nog een finale zal volgen. Als afsluiter van de dag zal de CARAVAN-RACE verreden worden. Degene die als het laatst met een caravan achter zijn of haar auto de finish weten te passeren gaat met de grote trofee naar huis.
Voor meer informatie kijk op: www.ovalracing-terapel.nl
Bron: Robert Dreier
Foto’s: Herman Ten Broeke
Catharina Glazenburg