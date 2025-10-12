DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Een tot nu toe onbekende weggebruiker heeft vrijdag tussen 17:30 en 18:15 uur een geparkeerde Opel Corsa aangereden. De Opel stond geparkeerd op de Tedox-parkeerplaats aan de Fürstenbergstraße en liep schade op aan de rechterkant. De schade wordt geschat op circa € 2.000,-. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931 9490.
Sögel
Vrijdagavond zijn tot nu toe onbekende daders een eengezinswoning aan de An der Koppelstraat in Sögel binnengedrongen. Rond 18.50 uur maakten de daders gebruik van de afwezigheid van de bewoners en braken ze een achterdeur open. Over de omvang van de schade of de gestolen goederen kan momenteel geen informatie worden verstrekt. Getuigen met informatie over verdachte personen of voertuigen worden verzocht contact op te nemen met het politiebureau Sögel via 05952-93450.
Vannacht werd rond 01.00 uur zware rookontwikkeling waargenomen op het terrein van een afvalverwerkingsbedrijf aan de Schlosserstraße in Sögel. Volgens eerste onderzoek zou er door nog onbekende oorzaak in een stapel restafval brand zijn ontstaan. De plaatselijke brandweer was met 15 brandweerlieden en vier voertuigen ter plaatse en bluste de brand.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg