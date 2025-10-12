Westerwolde Weerbericht van: Zondag 12 oktober 06.45 uur door Stefan van der Gijze

VANDAAG GRIJS, MORGEN OOK OPKLARINGEN

Het weer blijft ook vandaag een grijze bedoening. De zon krijgen we niet te zien en plaatselijk kan ook wat motregen vallen. In de temperatuur verandert weinig en komt vanmiddag uit rond de 16 graden en waait er een matige wind uit het noorden tot noordwesten.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en kan wat nevel ontstaan. De temperatuur daalt niet verder dan 12 of 13 graden en staat er weinig wind.

Morgen begint de dag met veel bewolking, in de middag klaart het vanuit het noorden soms mooi op en komt de zon weer eens om de hoek kijken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt naar 15 of 16 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.

De rest van de week zijn de neerslagkansen niet groot, toch blijft een spatje regen soms wel mogelijk. In het algemeen is er veel bewolking, maar zijn er ook momenten waarin de zon zich laat zien. De temperatuur zit overdag een beetje vastgeroest op een graad of 15 en ook de nachten verlopen door de bewolking niet koud. Mocht het opklaren in de nacht, dan bestaat er een kans op mist.