Leden en oud-leden Jeduthun spelen voor een afgeladen sporthal in Sellingen

SELLINGEN – Ter ere van het 100 jarig jubileum bracht Jeduthun Sellingen zaterdag voor één dag de huidige leden en oud-leden samen om opnieuw muziek te maken.
Dit betekende dat het reünieorkest 100 jaar Jeduthun uit meer dan 80 muzikanten zal bestond. Overdag werd er gezellig met elkaar gerepeteerd en ’s avonds werd de dag afgesloten met een spetterend concert in MFA de Zuides.
Voor het concert was veel belangstelling; de sporthal zat bomvol! De opening werd verricht door Wethouder Giny Luth. Zij overhandigde een envelop met inhoud aan de voorzitter.
Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum kreeg Jeduthun op 26 april een Koninklijke Erepenning. Deze bijzondere onderscheiding werd tijdens de jaarlijkse aubade op Koningsdag bij het gemeentehuis, namens de Koning, uitgereikt door burgemeester Jaap Velema.
De Koninklijke Erepenning is een eervolle onderscheiding voor verenigingen die zich gedurende lange tijd op bijzondere wijze inzetten voor de samenleving. Voor Jeduthun was dit een kroon op een eeuw muzikaal enthousiasme, inzet en verbondenheid met de regio. Het is voor het eerst dat een vereniging in de gemeente Westerwolde deze eer te beurt viel.
Info en foto’s: Johannes Velthuis
