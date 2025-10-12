Megatransport TenneT trekt via dorpenroute door Oost-Groningen

VEENDAM, TER APELKANAAL – Vandaag trok een indrukwekkend megatransport stapvoets van Veendam naar Ter Apelkanaal. Onder grote belangstelling reed een colonne met een ruim 312 ton zware transformator door de dorpen en buitenwegen van Oost-Groningen. Het gevaarte was bestemd voor het nieuwe hoogspanningsstation Zuid-Groningen van TenneT.
Zwaar transport met precisie
Rond zeven uur in de ochtend vertrok de stoet vanaf De Losplaats in Veendam. De transformator – twaalf meter lang, 3,5 meter breed en bijna zes meter hoog – werd vervoerd op een speciaal transportvoertuig met tientallen assen. Een trekker voor en een duwvoertuig achter zorgden voor controle over snelheid en richting.
Het transport bewoog zich met een kruissnelheid van nog geen tien kilometer per uur. Overal langs de route stonden mensen klaar met camera’s en telefoons. Vooral in Nieuwe Pekela was de belangstelling enorm: daar stond het zwart van de mensen. Jong en oud verdrongen zich langs de weg om het megagevaarte van dichtbij te zien. Ook in Zuidwending, Alteveer, Onstwedde en Mussel stonden bewoners langs de kant.
Geen N-wegen, maar dorpen en buitenwegen
Omdat de transformator te zwaar was voor diverse bruggen en viaducten op de N33 en N366, koos Tennet voor een zorgvuldig uitgezette route over secundaire wegen. Het transport reed via Zuidwending, Nieuwe Pekela, waar enig oponthoud was van een klein uur, omdat de noodbrug verstevigt moest worden. Daarna door naar Alteveer, waar het gevaarte rond 15.00 uur was, en daarna naar Onstwedde, grotendeels over lokale wegen met tijdelijke aanpassingen.
Op verschillende plekken werden verkeersborden, lantaarnpalen en hekwerken tijdelijk verwijderd, en reed er een “snoeiploeg” mee om takken te snoeien. Politie, verkeersregelaars en monteurs begeleidden de rit continu. Op smalle stukken werd het verkeer volledig stilgezet om de colonne veilig te laten passeren.
Aankomst in Ter Apelkanaal
De planning was om rond drie uur, het bouwterrein bij Ter Apelkanaal te bereiken. Maar dit liep behoorlijk uit. Het was het eerste van zes transporten die de komende weken nog volgen, telkens op zondagen om de verkeershinder te beperken.
Versterking van het stroomnet
De zes transformatoren vormen samen het hart van het nieuwe hoogspanningsstation Zuid-Groningen. Dat station is een cruciale schakel in het elektriciteitsnet, bedoeld om de groei van zonne- en windenergie in Noord-Nederland op te vangen en de betrouwbaarheid van het stroomnet te waarborgen. Met het transport van 12 oktober is de eerste stap gezet in een reeks van zes ritten. Als alles volgens planning verloopt, is het nieuwe station in de loop van 2026 volledig operationeel.
Tekst: Freddy Stötefalk
Foto’s Veendam en Pekela: Freddy Stötefalk, Mussel: Gerda Boeijing
