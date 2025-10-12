Muzikale ode voor Sandra Beckerman in Appingedam

VEENDAM, APPINGEDAM – De Veendamse singer-songwriter Kira Dekker, bekend van onder andere The Voice, bracht op zaterdag 11 oktober op de parkeerplaats aan de Westersingel in Appingedam een muzikale ode aan SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Het optreden is onderdeel van de campagne Beloon Sandra die de populariteit van Beckerman als strijder voor de Groningse belangen moet omzetten in stemmen bij de Kamerverkiezingen op 29 oktober.
Na haar optreden trok een groep SP’ers, waaronder Beckerman, de omliggende wijken in om met de bewoners in gesprek te gaan. ‘Daar bleek maar weer eens dat veel mensen klem zitten in de versterkingsoperatie’, constateer Beckerman. ‘Ik sprak bijvoorbeeld een man die in strijd gewikkeld is over de kosten van zijn dak met de NCG en over de fundering met het IMG. En samenwerken, ho maar.’
Het Kamerlid vindt de persoonlijke campagne wat ongemakkelijk, maar is wel blij met de aandacht voor de problemen van veel Groningers. ‘Het lijkt in Den Haag wel alsof er helemaal geen enquêtecommissie geweest is met een vernietigend rapport. En zeker nu er weer partijen zijn die de gaskraan opnieuw willen openen moeten we blijven knokken.’
Bron en foto’s: Agnes Bakker, SP
