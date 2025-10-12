Oktober Kindermaand bij Museumspoorlijn STAR

STADSKANAAL, VEENDAM – Tijdens de herfstvakantie rijdt de stoomtrein van Museumspoorlijn STAR weer. En omdat het Oktober Kindermaand is gaan kinderen t/m 12 jaar op deze rijdagen gratis mee!
Oktober Kindermaand
Gratis meedoen aan workshops en spannende speurtochten? Een mooie kindervoorstelling bezoeken of een leuke rondleiding volgen? Rondkijken in een kasteel of museum? Het kan tijdens Oktober Kindermaand 2025. In Drenthe en Groningen! Bij Museumspoorlijn STAR kunnen kinderen t/m 12 jaar gratis met de trein mee op zondag 19, woensdag 22, en zondag 26 oktober.
Teddyberendag
Zondag 26 oktober staat in het teken van de Teddyberen. Neem dan je teddybeer mee! En de beren hebben op die dag wat te vieren, ze houden een feestje met allerlei extra activiteiten. Zo is er een berendisco en kun je op het luchtkussen en je laten schminken.
Meer informatie en reserveringen
De trein rijdt op alle genoemde dagen twee keer tussen Stadskanaal en Veendam. Meer informatie over het programma en de dienstregeling is te vinden op de website van Museumspoorlijn STAR: www.stadskanaalrail.nl.
Bron: Museumspoorlijn STAR
Catharina Glazenburg