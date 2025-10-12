Pekelder Proatcafé start op 12 november met Paul Herwig

OUDE PEKELA – Op 12 november a.s. start het Pekelder Proatcafé dit seizoen met een lezing over de kartonnage-industrie. De gastspreker op deze avond is Paul Herwig.
Paul Herwig was hij in de periode 1982-1992 directeur van de kartonnagefabriek ‘Hollandia’ in Veendam. Ook is hij werkzaam geweest bij verschillende regionale bedrijven. Hij zal u meenemen op een (tijd)reis door de Veenkoloniën langs verschillende kartonnagebedrijven naar de dag van nu.
De muziek wordt verzorgd door Krzysztov Groen.
De lezing vindt plaats in de Binding in Oude Pekela, Sportlaan 4.
Aanvang: 19.30 uur ( zaal open om 19.00 uur )
Bron: Bram Wiekens
Catharina Glazenburg