Trommelgroep Westerwolde gaat van start

WEDDE – Enige tijd geleden is er een oproep gedaan voor het oprichten van een “Marching” Trommelgroep in de gemeente Westerwolde. Hierop zijn verschillende reacties gekomen.
Initiatiefnemer Piet Wouterse heeft daarop een informatiebijeenkomst gepland, welke op zaterdag 11 oktober heeft plaatsgevonden in Dorpshuis De Voortgang in Wedde. Deze presentatie werd zeer enthousiast ontvangen en heeft er toe geleid dat Trommelgroep TGW Westerwolde opgericht gaat worden.
De instrumenten; snaredrums, tenordrums en cymbals staan al klaar en u kunt nog aansluiten. De bedoeling is dat we in basis een traditioneel tambourkorps met een geheel eigen trommelstijl formeren. Naast het bespelen van de drums, zal er ook veel aandacht zijn voor visuele aspecten, zoals: stokhoogtes, “funny elements”, expressie en beweging. Dit alles natuurlijk in een gaaf uniform. De bedoeling is, streetparades te gaan verzorgen tijdens, bijvoorbeeld: avondvierdaagses, corso’s en festivals.
Denkt u, dat lijkt mij ook leuk en bent u enigszins ervaren op genoemde instrumenten, laat dat even weten. Over een tijdje, als we een ruimte hebben gevonden voor een vaste repetitieavond, gaan we los!
Wordt u al enthousiast? Neem dan contact op met Piet Wouterse, 06-15605395 of stuur een berichtje naar tgw.westerwolde@gmail.com
Bron: Piet Wouterse
Catharina Glazenburg