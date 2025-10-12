Wedde wint thuis de derby tegen Bellingwolde



WEDDE – Als je naar de ranglijst kijkt van de vijfde klasse C, de klasse waarin Wedde en Bellingwolde actief zijn, dan geeft het een zwaar vertekend beeld weer door het aantal wel en vooral niet gespeelde wedstrijden. Zo stond Bellingwolde voor de wedstrijd tegen Wedde fier aan kop met negen punten uit drie gespeelde wedstrijden. Wedde stond derde op de ranglijst met uit één gespeelde wedstrijd drie punten. Beide ploegen dus de volle buit nog, maar wel met een onderscheid van twee wedstrijden. Vandaag was de thuisploeg de grote winnaar, met een 4-2 overwinning bezorgden ze de grensbewoners hun eerste verliespunten.



Door Gert Meulman

De gemeentelijke derby begon eigenlijk maar wat eigenaardig. De bal bleek tot een paar keer toe over te weinig lucht te beschikken, werd als zogenaamde plofbal naar de kant gegeven om even later dezelfde bal weer terug te ontvangen. “Jullie hebben toch zeker wel een goede bal hier”, was te horen van Bellingwolde kant.

Wedde kwam na tien minuten spelen vanuit hun eerste aanval op een 1-0 voorsprong. Een hoge bal vanaf de linkerkant gegeven door Sebo Huiting was lang onderweg en Ezra Abbas kopte de bal achter doelman Robert Leontew in de kruising binnen. Beide ploegen maakten elkaar niet zoveel, al was Bellingwolde wat meer in balbezit. Na een kwartier kwam de gelijkmaker. Jeffry van der Veen werd binnen de zestien gevloerd en legde zelf aan vanaf de stip. Hij had de rebound nodig om de gelijkmaker binnen te tikken. Vlak na de gelijkmaker was het Mike Wind die zijn ploeg op voorsprong had kunnen zetten. De in enen genomen bal vanuit de lucht vloog echter strak over het doel van Wedde doelman Patrick Reininga.

Even hierna werd op Jeffrey van der Veen op zijn eigen helft een overtreding gemaakt, waarna volgens de scheidsrechter Roy Peeters uit de stad hij als reactie hierop zijn tegenstander gehaakt zou hebben. Van der Veen kon dus al vroeg terug naar de kleedkamer, waarna Bellingwolde de rest van de partij met tien man moest uitspelen. Dennis Klooster, de man die bij Bellingwolde bekend staat om zijn prachtige trap, maar ook om zijn soms domme acties die tot onnodige kaarten en schorsingen leiden, ging even daarna fors de fout in door zijn tegenstander veel te hard en van achteren onderuit te halen. Tot ieders grote verwondering kwam Klooster er met geel deze keer nog heel goed mee weg.

Over onnodig gesproken, bij Wedde was het Mart Sterenborg die na het wegtrappen van een bal voor de kosten van een gele kaart mag gaan staan. Na een dik half uur spelen kwam de thuisploeg van trainer Patrick Santing andermaal op voorsprong. Opnieuw was het de nog altijd deksels gevaarlijke Ezra Abbas die een mooie voorzet van Bas Tjabringa op de juiste waarde in wist te schatten, kopbal en de 2-1. Vlak voor rust had Martin Ras nog wel een beste kans op het maken van de gelijkmaker, zijn kopbal had echter te weinig kracht en bleek een gemakkelijke prooi voor Reininga.



Na de thee kwam bij Bellingwolde Yacob Safi binnen de lijnen voor Mick van Domburg en was het eerste wapenfeit in de tweede helft voor Bellingwolde. Dennis Klooster schoot een vrije bal hard langs de muur boven de kansloze Reininga op de kruising. Wedde werd tot twee keer toe opnieuw gevaarlijk door Abbas, één keer verdween de bal maar net naast en bij de tweede keer was Leontew winnaar. Bellingwolde kwam voor de tweede keer deze middag op gelijke hoogte. Reininga trapte over de bal, waarna Mike Wind voor de gelijkmaker aantekende.

Lang bleef deze vreugde voor Bellingwolde echter niet bestaan. Uit een verre en hoge uittrap van Reininga ging Bellingwolde laatste man Nicky de Haan onder de bal door, waarna Ryan van der Molen alleen op Leontew kon afgaan en beheerst de 3-2 maakte. Santing wisselde nog een paar keer, waarna zijn ploeg het een kwartier voor einde op slot leek te gooien. Van der Molen ging erlangs over de rechter kant, Klooster bleef staan, legde de bal goed voor waarna Jarno Moed verdiend de 4-2 en naar later bleek de eindstand bepaalde.

Patrick Santing (trainer Wedde): Bellingwolde is een van de beter voetballende ploegen in onze klasse die niet voor niets al jarenlang mee bovenin meedraait. Er kwam voor ons na de 1-1 van hun een verandering toen ze rood kregen en daarna nog een keer rood verdienden en niet kregen. Na die rode kaart voetbal en verplaats je het spel wel leuk van links naar rechts en andersom. In de rust zeggen we tegen mekaar dat we wel op deze manier door moeten blijven gaan en de linies wel kort op elkaar blijven houden. Bellingwolde is natuurlijk altijd gevaarlijk met Klooster en Korte die altijd wel een goede trap in huis hebben. In de tweede helft maak je het jezelf wel heel erg lastig doordat je de ruimtes te groot laat. Ik heb de tweede helft ook tegen mijn jongens gezegd, het is meer geluk dan wijsheid, maar dit soort wedstrijden hadden wij vorig seizoen niet gewonnen en nu trekken we hem wel over de streep. Dat zijn echt bonuspunten. We hebben dit jaar een aantal jongens erbij ten opzichte van vorig seizoen en zijn nu aan de bal scherper, durven meer te voetballen, we durven bijvoorbeeld op het middenveld een bal in te spelen, waar het vorig jaar nog een lange haal werd. We staan er gewoon beter voor dan vorig seizoen. Vorig seizoen hadden we deze wedstrijd uit handen gegeven. Die 2-2 was natuurlijk gewoon een blunder van mijn keeper en dan pak je gelukkig op de counter nog die twee goals.

Henk Uildriks (leider Bellingwolde): Ik ben niet tevreden over vanmiddag. Het begon al bij die rode kaart van ons, heb het zelf niet goed gezien, maar die scheidsrechter heeft het als een zware overtreding bestempeld. En die eerste en die derde doelpunt van hun zijn weggevers. Die eerste moet de keeper gewoon hebben en bij die derde ging Nicky er onderdoor. Hij verkeek zich op de bal. Maar zij hebben er vier gemaakt en zijn dus de terechte winnaar, zo simpel is’t wel. Ons veldspel was beter, maar zij maken de doelpunten. Ze moeten wel bij ons op het middenveld meer gaan voetballen en niet alleen maar die lange ballen gaan geven.

Tekst en foto’s: Gert Meulman

