Westerwolde neemt drie zwaarbevochten punten mee uit Gasselternijveen

GASSELTERNIJVEEN – Geen vuiltje leek er aan de lucht toen Westerwolde bij het ingaan van de rust op sportpark De Hunze in Gasselternijveen plots met een 2 – 0 voorsprong ten opzichte van de plaatselijke elf naar de thee mocht gaan. Niets bleek echter minder waar, toen de thuisclub al binnen tien minuten na rust op gelijke hoogte kwam en de schrik bij een ieder van Westerwolde zowel binnen als buiten de lijnen spreekwoordelijk om het hart sloeg. Maar met de nodige veerkracht wist Westerwolde in de ultieme slotfase in dit overigens sportieve duel een overwinning uit het vuur te slepen. Een zege waaraan op zich niet veel was af te dingen, te meer Gasselternijveen buiten de twee goals weinig tot geen kansen wist te creëren. Toch kan de overwinning van Westerwolde zwaarbevochten worden genoemd. Gasselternijveen liet geen moment na tot een beter resultaat te komen dan de afgelopen drie weken het geval was. Het was echter Westerwolde dat in het laatste half uur van de wedstrijd toesloeg door nog twee keer te scoren en met een 4 – 2 zege en daardoor drie punten in de knip terug te keren naar het enigszins moeizaam bereikbare Vlagtwedde.

Al in de tweede minuut had Westerwolde op een 1 – 0 voorsprong kunnen komen. Echter, René v.d. Laan wist zijn vrije doortocht richting keeper Kevin Koops van Gasselternijveen niet doeltreffend af te ronden, waardoor nog geruime tijd de brilstand op het fraaie scorebord van Gasselternijveen zichtbaar bleef. Ondanks de goede wil bleken beide ploegen in dit deel van de wedstrijd de weg naar het doel van de tegenstander niet goed te vinden en het was dan ook wachten tot de allerlaatste minuut van deze speelhelft eer de eerste treffer van deze middag viel. Het was Joran Luijten die vanuit een kluts iets eerder bij de bal was dan doelman Koops van Gasselternijveen en de bal onberispelijk tegen de touwen joeg. Ondanks protesten van de kant van de thuisclub bleef scheidsrechter Ruben van Klinken bij zijn beslissing het doelpunt toe te kennen: 0 – 1. En in de toegekende extra tijd van dit eerste bedrijf wist Westerwolde de voorsprong zelfs nog te vergroten. Na goed doorzetten over de rechtervleugel door dezelfde Joran Luijten wist hij de bal precies tussen de doelman en de verdediging van Gasselternijveen te leggen en was het de bij de tweede paal toestormende René v.d. Laan die zijn derde competitietreffer op vrij simpele wijze kon binnenschieten: 0 – 2. Direct hierna kondigde de jonge, maar zeer zeker talentvolle scheidsrechter Van Klinken de rust aan.

Dat een mooie voorsprong van 2 – 0 als sneeuw voor de zon kan verdwijnen, bleek aan het begin van de tweede helft. Na acht minuten spelen was het eerst Andi Polloshka, die zonder dat hem al veel in de weg werd gelegd door verdedigend Westerwolde, op eenvoudige wijze de aansluitingstreffer kon laten noteren. Drie minuten later was het wederom raak voor de thuisploeg, toen een mislukte tackle van de kant van een Westerwolde-speler een aantal Nieveners de kans gaf ongehinderd richting doelman Timmer van Westerwolde op te stomen. Voor Jasper Kuiper was het daarna in de 57e minuut geen enkel probleem goalie Timmer voor de tweede keer te verschalken en de gelijkmaker te scoren: 2 – 2. Even leken de Vlagtwedders de weg kwijt, maar iedereen rechtte de rug en het veldoverwicht kwam al snel weer op hun conto. In de 64e minuut werd een hoge bal richting de aan de linkerkant staande Rudie Bergman door een verdediger van Gasselternijveen niet op juiste waarde geschat, waardoor de bal via zijn hoofd opeens bij de deze middag onvermoeibare aanvalsleider van Westerwolde terecht kwam. Zijn bal in de lange hoek verdween via de binnenkant van de paal als nummer drie voor Westerwolde achter Koops: 2 – 3. En daarmee was de koek wat betreft doelpunten voor Westerwolde nog niet op. In de 90e minuut plaatste Bergman vanaf links de bal hoog in de doelmond en met een harde en geplaatste kopbal wist René v.d. Laan, hoog boven een verdediger van Gasselternijveen uittorend, deze middag zijn tweede treffer aan te tekenen om zodoende de eindstand op 4 – 2 in het voordeel van Westerwolde te bepalen. Met totaal drie gele kaarten voor Gasselternijveen en één voor Westerwolde stuurde arbiter Van Klinken spelers en begeleiding vrij kort daarna na de warme douches.

Met een speelvrij weekend in het vooruitzicht een prima overwinning voor de ploeg van Kevin v.d. Laan, die deze middag als captain op het middenveld weer een prima partij speelde. En door het verlies van Buinen en SPW is de top van het klassement in de vierde klasse B dichterbij elkaar gekropen, waardoor het nu al duidelijk is dat de verdere competitie best wel eens een spannend verloop kan gaan kennen. Voor Westerwolde de taak om het succes van deze speelmiddag over veertien dagen een vervolg te geven tegen Drieborg. In eigen huis begint dan het volgende competitietreffen om 14.00 uur.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (K) – Kjell Luijten (72e min. Peter Beens) – Rudolf Riks – Tex van Kalmthout – Tim Huls – Frank Riks – Kevin van der Laan (C) – Sander van Hoorn (72e min. Lars te Bokkel) – Joran Luijten (80e min. Wilco Huls) – René van der Laan – Rudie Bergman

Scheidsrechter: Dhr. R. van Klinken uit Emmen

Amusementswaarde: 7,5

Toeschouwers: 100

Bron en foto’s: HJ Pleiter

