Winkelweek Musselkanaal afgesloten met vuurwerk

MUSSELKANAAL – Gisteravond werd de winkelweek in Musselkanaal traditioneel afgesloten met vuurwerk.
Vanaf 2 oktober organiseerde de Ondernemersvereniging Musselkanaal de jaarlijkse Winkelweek. Een gezellige week met o.a. braderie, Musselkanaal On Wheels, kermis, bingo en muziek.
De winkelweek werd gisteravond afgesloten met een fakkeloptocht van de Christelijke muziekvereniging Amicitia en MsK Gym. Om 19.30 uur was er vuurwerk bij het Spoordok, waarna vanaf negen uur het slotfeest met Piraten Power Hour bij De Gelegenheid losbarstte.
Foto’s: Jacob Musch
Catharina Glazenburg