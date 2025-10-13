Afvalverwerker Omrin kampt met technische storing

LEEUWARDEN – Afvalverwerker Omrin had vandaag te maken met een technische storing door een ransomware-aanval.
De kerntaken, inzameling en verwerking van afval, gingen in principe ongewijzigd door, maar de Omrin app werkte niet. Ook was de klantenservice SYP telefonisch niet bereikbaar en kon bij de meeste recyclewinkels/boulevards niet met pin worden betaald. Een aantal daarvan was daarom vandaag gesloten.
Er is/wordt hard gewerkt aan een oplossing. Een aantal recyclewinkels/boulevards gaat morgen weer open. Ook de klantenservice is vanaf morgen acht uur weer bereikbaar. Wanneer de app weer in de lucht is, is niet bekend.
Bron: Omrin
Catharina Glazenburg