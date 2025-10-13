Energie en besparen? Kijk hoe een ander dat heeftgedaan

TER APEL – Huiseigenaren in heel Nederland openen op de zaterdagen 1 en 8 november hun deuren voor bezoekers en vertellen hoe zij hun woning energiezuiniger en duurzamer hebben gemaakt. Ook Peter Goldstein, bewoner van een aardgasvrij gemaakte woning in Ter Apel doet (zoals elk jaar) weer mee aan de Duurzame Huizen Route. Op 2 en 9 november deelt hij zijn kennis, ervaring én plannen weer graag met bezoekers. Een unieke kans om duurzaam wonen te ervaren en inspiratie op te doen en actueler ooit, nu het verduurzamen van je huis in Groningen en Noord-Drenthe extra voordelig is

geworden met de subsidie van Nij Begun.



“Inmiddels bijna vier jaar geleden heb ik mijn 30-er jaren hoekwoning in Zaandam verruilt voor deze

zeer ruime en vrijstaande woning in Ter Apel” Vertelt Peter. “De voorschotberekening van mijn

toenmalige energieleverancier, op basis van het verbruik van de vorige bewoners, maakte al direct

duidelijk dat er op energiegebied op zijn zachtst gezegd wel het nodige aan de woning verbeterd kon

worden, ondanks dat hij al bij de bouw redelijk goed geïsoleerd was.

Mijn ervaringen bij het energieneutraal maken van mijn vorige woning met behulp van onder meer een pelletkachel-cv (nee, geen warmtepomp!), een zonneboiler en domotica kwamen daarbij prima van pas.

In luttele maanden heb ik ook dit huis met een vergelijkbaar systeem volledig (aard)gasloos en energieneutraal / minder-dan-nul-op -de-meter weten te maken. Als de terugleverkosten niet zo hoog waren geweest, dan had ik ook aan het eind van dit jaar per saldo zelfs weer een negatieve energierekening gehad. Maar ook al verdient dit systeem zich hoe dan ook al in enkele jaren terug, voor mij is de bijkomende CO2 besparing de échte drijfveer”



Peter nodigt geïnteresseerde bezoekers die ook de stappen willen zetten naar het verduurzamen van

hun woning van harte uit om te komen kijken tijdens een van drie rondleidingen op zaterdag 8

november. I.v.m. met het beperkt aantal plaatsen wel eerst even inschrijven op

duurzamehuizenroute.nl/locatie/vrijstaande-woning-1995-ter-apel. Daar is ook uitgebreide informatie over de woning(en) en het toegepaste energiesysteem te vinden.



Duurzame huizen

Naast de woning van Peter gaan er tijdens de Duurzame Huizenroute in het hele land nog ca. 250

andere huizen open, ook in deze regio. De huiseigenaren delen ervaringen met uiteenlopende duurzame

maatregelen, denk aan de (hybride) warmtepomp, verschillende soorten isolatie of het duurzaam

opwekken van zonne-energie. Wie overweegt om stappen te zetten op het gebied van duurzaam

wonen, kan tijdens de Duurzame Huizen Route waardevolle kennis en inspiratie opdoen.



Geïnteresseerden kunnen zich via www.duurzamehuizenroute.nl inschrijven voor een bezoek bij één of

meer woningen. Per woning is er een maximaal aantal plekken beschikbaar, verdeeld over zaterdag 1

en 8 november.

Bron: Peter Goldstein

Catharina Glazenburg