Gemeente Pekela zoekt eigenaar van zwart/grijze Citroën Berlingo

PEKELA – De afdeling Handhaving van de gemeente is op zoek naar de eigenaar van een zwart grijze Citroën Berlingo. De auto stond zonder kentekenplaten enkele weken op de carpoolplaats onder aan de kruising van de N366 (Veendam – Ter Apel) en de N367 (Winschoten – Nieuwe Pekela).
Wie weet meer van deze auto? Wie weet wie de eigenaar is of ben jij zelf de eigenaar, neem dan contact op met de afdeling Handhaving. Dat kan telefonisch via het algemene nummer 0597-617555 (vragen naar de BOA’s ) of via de mail: k.eisinga@pekela.nl
Wil je nog meer weten van het werk van de Pekelder BOA’s? Volg ze dan via Instagram: @handhavingpekela
Bron: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg